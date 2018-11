Vijverkafee pakt uit met volwaardige wintereditie 12 november 2018, DIEPENBEEK - Vanaf morgen tot en met 31 januari gooit het Vijverkafee haar deuren opnieuw open. Deze keer voor een gezellige Wintereditie. “Heerlijk vertoeven aan de open haard, eten in ons nieuwe restaurantconcept of genieten van een karaktervol biertje in de winterorangerie... we mikken op authentieke Limburgse gezelligheid voor jong en oud”, openen initiatiefnemers Bart en Tiene Claes. Karolien Coenen

12 november 2018

15u58 0

Na een stevige winterwandeling opwarmen aan de zalige warmte van een haardvuur terwijl je een smakelijke pannenkoek opknabbelt... dat is de sfeer die je mag verwachten in de Vijverkafee Wintereditie. “We willen een knusse ontmoetingsplek zijn waar iedereen in een ongedwongen sfeer ontspant. Speciaal voor de kleintjes voorzien we bijvoorbeeld een speelzone. Voor viervoeters zelfs een unieke hondenbar op zondag”, vertelt Tiene. “Daarnaast plannen we een Jukebox-avond, een Nieuwjaarsafterparty, een avond voor het goede doel en familiezondagen inclusief muziek en ontbijt.”

Grote potten, kleine pannen en lokale ingrediënten

In het restaurant van de Vijverkafee Wintereditie, omgedoopt tot ‘Potjes & Pannen’, herontdek je klassiekers zoals stoemp, pens en stoverij op een verrassende manier. Het voorgerecht is één grote pan voor de hele tafel, het hoofdgerecht wordt geserveerd in aparte potjes. “In onze open keuken bereiden we zoveel mogelijk met authentieke Limburgse producten en ook op de drankkaart is er veel aandacht voor lokale en biologische dranken. We creëerden bovendien een mooie winterorangerie met uitzicht op de vijver”, vult Bart nog aan.

Praktische info

Vanaf dinsdag 13/11 tot en met 31/01 opent de gezelligste winterbar van Limburg opnieuw de deuren. Elke week open op dinsdag, woensdag, donderdag én zondag. Buiten de openingsdagen kan je de Vijverkafee Winterbar huren voor privé-kerstdrinken of Nieuwjaarsfeesten.



Bart Claes, GSM 0475 60 16 47, e-mail: bart@gustus-catering.be

www.vijverkafee.be/nl/winterbar