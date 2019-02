Vijftiger geeft partner vuistlagen in gezicht terwijl ze met wagen rijdt VCT

04 februari 2019

12u23 0 Diepenbeek Een vijftiger uit Diepenbeek haalde op 4 november zwaar uit naar zijn partner. Ze waren op uitstap geweest langs een aantal cafés. In de auto op weg naar huis werd W. kwaad. Hij gaf zijn vriendin vuistslagen in het gezicht terwijl de vrouw aan het rijden was. “Ik had te veel gedronken”, gaf W. (50) toe. Op 8 oktober 2017 greep hij zijn vriendin ook bij de keel na een uitstap samen. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden met uitstel.

Het koppel had al drie jaar een relatie. De vijftiger herinnerde zich voor de strafrechter in Tongeren niet veel van wat er gebeurd was. “Ik had black-outs door de drank. Dat ik haar geslagen heb, heb ik pas nadien beseft toen ik zag dat ze gewond was. Ik heb dan gewacht tot de politie er was en ze hebben mij mee genomen.”

De man gaf ook toe dat hij al eerder agressief was. “Het is nog eenmaal gebeurd, ja. Maar het gebeurt alleen als ik gedronken heb. Ik wil me laten helpen voor mijn drankprobleem.” Voor W. is de relatie met zijn vriendin nog niet voorbij. “We hadden een relatie, maar wonen niet meer samen door mijn drankprobleem. We hebben wel de intentie om de relatie verder te zetten.”

W. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor gewelddelicten, onder meer voor partnergeweld. Het uitstel is gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet W. zich laten behandelen voor zijn drankprobleem. Naast de celstraf moet W. ook een boete van 400 euro betalen. Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij.