Video: gigantische rugzak in het centrum van Diepenbeek Toon Royackers

22 februari 2019

15u49 4 Diepenbeek Een gigantische rugzak staat sinds vrijdagochtend aan het Strobandersplein in het centrum van Diepenbeek. Een kunstwerk van zorginstelling Sint Gerardus voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij protesteren op die manier tegen de snelle invoering van de zogenaamde ‘rugzakfinanciering’.

Met een stoet van rolstoelen trokken ze vrijdagochtend allemaal samen vanuit hun instelling naar het Strobandersplein. Daar werd de gigantische rugzak ‘onthuld’. “Wat hier precies in zit? Helemaal niets,” legt Algemeen Directeur Veronik Truyens van Sint Gerardus uit. “Alleen wat ballonnen en veel lucht, dus. Want dat staat precies symbool voor de ‘rugzakfinanciering’ die deze kinderen en jongeren straks krijgen.”

De Vlaamse overheid wil mensen met een handicap op een andere manier steunen. Voortaan krijgen ze zelf elk een budget en kunnen ze zo hun zorg ‘kopen’ bij de instelling van hun voorkeur. Dat systeem bestaat al voor volwassenen, maar wordt nu ook ingevoerd voor kinderen en jongeren met een beperking. “Het probleem is dat veel van onze bewoners niet gaan toekomen met hun budget,” zegt directeur Truyers. “Ze gaan straks moeten kiezen: heb ik nog geld voor logo? Kan er nog wat kine af? En is er nog genoeg geld voor mijn voeding?” In Brussel is er vrijdag ook een grote manifestatie tegen die nieuwe financiering, wij besloten lokaal in Diepenbeek ook actie te voeren met onze bewoners. We vinden het idee van die ‘rugzakfinanciering’ op zich wel goed, maar dan moeten er ook voldoende middelen tegenover staan.”