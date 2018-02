Truck ramt signalisatie boven overweg 23 februari 2018

02u49 0 Diepenbeek Aan de Molenweg in het centrum van Diepenbeek heeft een truck donderdagmiddag de signalisatie boven de spoorweg afgereden. Een waarschuwingsbord voor de hoogspanning denderde samen met enkele kabels tegen de grond.

De elektrische bovenleidingen zelf werden gelukkig niet geraakt. Maar door het ongeval was wel meteen het treinverkeer op het traject verstoord. Treinbestuurders konden rond de middag enkel nog stapvoets voorbij Diepenbeek rijden. Eén passagierstrein werd om die reden zelfs afgeschaft tussen Hasselt en Tongeren. Intussen bleven ook enkele overwegen in Diepenbeek-centrum dicht. De lokale politie kwam samen met de spoorwegpolitie ter plaatse om het verkeer te regelen. Dat raakte door de vele gesloten overwegen, moeilijker doorheen de gemeente. Omstreeks 13 uur was de signalisatie weer hersteld en kwam het verkeer opnieuw op gang. (RTZ)