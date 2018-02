Truck kantelt in gracht 27 februari 2018

Op het industrieterrein aan de Katteweidelaan in Diepenbeek is gistermiddag een truck gekanteld. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur tijdens een uitwijkmanoeuvre. De wielen van de oplegger kwamen daarbij in de gracht terecht, waarna het hele gevaarte plots wegzakte.





Niemand raakte bij het ongeval gewond, en de chauffeur kon zelf veilig uit zijn stuurcabine klauteren. Gespecialiseerde takeldiensten waren wel nodig om de tientonner weer op de rijbaan te trekken. Daarvoor werd de Katteweidenlaan ook even afgesloten voor het verkeer. Bestuurders voor het industrieterrein werden tijdelijk omgeleid.





(RTZ)