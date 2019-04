Streetracer haalt politie in... tijdens achtervolging van andere snelheidsduivel aan 190 km/uur Toon Royackers

01 april 2019

20u24 0 Diepenbeek Tijdens verkeerscontroles heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad afgelopen weekend vier straatracers betrapt. In Diepenbeek slaagde één snelheidsmaniak er in zelfs de politie in te halen... terwijl die met een achtervolging bezig was van een andere laagvlieger.

Omstreeks half twee zondagochtend zag een politiepatrouille een auto tegen hoge snelheid inhalen aan de Boudewijnlaan. De agenten besloten meteen de achtervolging in te zetten. Ze haalden daarbij snelheden tot 190 per uur, waar 120 toegelaten is. Tot hun eigen verbazing werd de politie tijdens die achtervolging nog eens ingehaald ook. Dat bleek een andere straatracer te zijn, die even zijn wagen kwam testen. Beiden bestuurders werden uiteindelijk aan de kant gezet. Eén van hen bleek onder invloed van alcohol én drugs. Omdat zijn wagen niet verzekerd was, werd die prompt in beslag genomen.

Op de Trichterheideweg in Hasselt betrapte de politie nog een bestuurder die 140 reed... waar vijftig toegelaten is. Ook hij kon aan de kant gezet worden. Op de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad liepen twee racende bestuurders tegen de lamp. Eén wagen haalde 140 per uur, de andere 180 per uur, waar slechts 70 toegelaten is.