Straten even blank na stortbui 06 september 2018

Woensdagavond omstreeks half zes kregen de hulpdiensten enkele meldingen binnen van wateroverlast, na een hevige stortbui in Diepenbeek. Vooral in de omgeving van Lutselus kwamen enkele straten korte tijd blank te staan. Ook over de Grendelbaan tussen Diepenbeek en Bilzen was het even moeizaam rijden door wateroverlast. Nadat enkele putjes waren open getrokken, liep het water echter langzaam weg. De schade bleef daardoor beperkt. (RTZ)