Snelheidsduivel moet schadevergoeding van 78.000 euro betalen na wilde achtervolging DSS

28 februari 2019

18u15 0 Diepenbeek Een 21-jarige man uit Diepenbeek moet 78.775 euro schadevergoeding betalen omdat twee agenten gewond zijn geraakt tijdens een wilde achtervolging. De man, die met een enkelband thuiszit, werd hiervoor al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden met uitstel.

De feiten speelden zich af op Paasmaandag 2017 toen de Limburgse wegpolitie een beschadigde Seat met vijf inzittenden aanmaande om naar de kant van de E313 te rijden. In plaats daarvan gaf de bestuurder plankgas . “Met snelheden van 200 kilometer per uur en meer reed hij door Opgrimbie en vloog hij over vluchtheuvels om naast een combi, die een rotonde blokkeerde, door te vliegen”, beschreef de advocaat van de agenten de dollemansrit.

Live op Facebook

Achtervolgd door de federale en lokale politie reed de jongeman weer de snelweg op en reed vervolgens een patrouillewagen aan die hem probeerde klem te rijden. Aan de op- en afrit had de politie van Maasmechelen een wegblokkade opgesteld met een paardentrailer. Om aan die blokkade te ontkomen, reed hij in op een agente. Haar collega’s vuurden op de banden van de auto, maar daarbij raakten ze ook de agente. Vijftig minuten na het begin van de achtervolging kon de auto gestopt worden omdat hij niet meer verder kon rijden met zijn doorzeefde banden. De inzittenden hadden de hele achtervolging rechtstreeks uitgezonden op Facebook.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Twee agenten liepen verwondingen op. De rechter stelde vorig jaar een deskundige aan die de agenten moest onderzoeken. De agenten vroegen een schadevergoeding van respectievelijk 7.151 euro en 10.512 euro. Daarnaast vroeg de werkgever van de agenten, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, ook de terugbetaling van de medische kosten, de uitbetaalde weddes tijdens het ziekteverlof van de agenten, de kosten voor de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herstellingskosten van de politieauto. Die rekening bedraagt 61.112 euro, plus gerechtskosten