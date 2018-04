Seg Bella, om hoe laat gaat die Carrefour nu weer open? 26 april 2018

02u55 0 Diepenbeek Zo'n twintig koeien hadden het gisterochtend even gezien in hun weide. En dus besloten ze gezamenlijk Diepenbeek te doorkruisen en samen te komen aan de supermarkt.

De kudde brak vermoedelijk al voor 5 uur uit de weide aan de landelijke Bentstraat. Vervolgens trokken ze in groep langs de bijzonder drukke Grendelbaan naar het dorpscentrum van Diepenbeek, één kilometer verderop. Ze staken onderweg drukke kruispunten over, duwden en passant een brievenbus omver, en lieten heel wat stomverbaasde weggebruikers stevig in de remmen gaan. Zelfs een aankomende trein moest tegengehouden worden omdat de kudde mogelijk richting sporen trok.





Uiteindelijk bliezen de runderen verzamelen op de parking van warenhuis Carrefour. Daarna werden ze door de politie en de veehouder onder luid boe-geroep terug naar hun weide gebracht. (RTZ)