Scouts vluchten in pyjama naar boer 09 augustus 2018

02u47 0 Diepenbeek Honderd leden van de scouts uit Diepenbeek hebben bange momenten doorstaan op kamp in het Kempense Zammel (Geel). Nadat hun tenten dreigden weg te vliegen, brachten ze de nacht door bij een boer in de buurt.

De leden van scoutsvereniging 263e FOS Dolfijn hebben dinsdagnacht een zware storm moeten doorstaan op hun kampplaats in Zammel. Na een eerste onweer vluchtten ze in pyjama naar een naburig landbouwbedrijf. "Door de weersvoorspellingen hadden we dinsdagavond de tenten al verstevigd, met touwen en piketten. Maar tijdens de eerste storm begaven een aantal tenten het. We hebben onze leden uit bed gehaald en verzameld in de reftertent", zegt leider Alex Jacobs. Een paar leiders gingen intussen aan de tenten hangen om te voorkomen dat ze zouden wegvliegen. "Na de eerste storm hebben we de schade opgemeten. Een aantal tenten bleek niet meer bruikbaar, en er was nog een tweede onweer op komst." De landbouwer (eigenaar van de bivakplaats, red.) bood zijn diensten aan. "Honderd leden hebben hun slaapzak genomen en zijn bij de boer gaan slapen. Overal lagen ze: op de trappen, in de slaapkamers, in de wc-ruimte, ..."





Enkele leiders bleven op de kampplaats om te redden wat er te redden viel. "Een tent is rijp voor de vuilnisbak, andere exemplaren raakten lichter beschadigd. Dankzij reserve-tenten kunnen we het kamp toch voortzetten tot 11 augustus", besluit Jacobs.





De leden zelf zijn intussen bekomen van hun nachtelijk avontuur. "Ze werden wakker met een hels lawaai: de flappen van de tenten wapperden alle kanten uit. Ze waren in paniek, maar we hebben hen snel kunnen kalmeren." (JVN)