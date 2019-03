Schepenen van N-VA, CD&V, Open VLD en Groen terug aan de macht in Diepenbeek Toon Royackers

27 maart 2019

22u12 2 Diepenbeek “Onze meerderheid zit steviger dan ooit in het zadel,” stelde burgemeester Rik Kriekels (N-VA) woensdagavond tevreden vast na de korte gemeenteraad van woensdagavond. Op een drafje werden alle schepenen van N-VA, CD&V, Open VLD én Groen opnieuw benoemd. Toen dagen geleden had de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hun benoeming nog vernietigd na een klacht, maar nu is de situatie alweer recht gezet. Patrick Hermans van oppositiepartij Puur hoopt wel dat de nieuwe meerderheid haar les geleerd heeft.

Voor de zitting goed en wel kon beginnen nam ook Jerica Heleven van Groen het woord. “Ik was een paar dagen geleden jarig. Daarom heb ik wafels gebakken voor iedereen. Die wil ik graag even uitdelen. Er is al negativiteit genoeg, en ik wil graag even voor iets positiefs zorgen.” Zowel meerderheid als oppositie namen de traktatie vervolgens graag in ontvangst. Daarna ging het snel. Alle schepenen die in januari al even de eed hadden afgelegd kwamen dat nu opnieuw doen.

Zo werd Karen Alders (N-VA) opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Schepenen werden Jos Leroi (CD&V), Ilse Pipeleers (Open VLD), Hugo Leroux (Groen), Peter Prevot (CD&V) en Marijke Peumans (N-VA). De oppositie van Puur en Pro 3590 diende telkens een tegenkandidaat in, maar de meerderheid bleek vastberaden. Na ruim twintig minuten zat de Gemeenteraad én de Raad voor Maatschappelijk welzijn er alweer op.

Lesje geleerd

“Het lijkt misschien nutteloos. Maar ik hoop toch dat de meerderheid haar lesje geleerd heeft,” zegt Patrick Hermans (Puur) die de klacht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen had ingediend. “Deze meerderheid is door een rechtbank op de vingers getikt. Jullie voordrachtsakte was voor de verkiezingen al getekend, en dat kan niet. Jullie schepenen zijn tien dagen geschorst geweest, maar kunnen nu duidelijk terug hun taak opnemen. Ik vergelijk het met iemand die zijn rijbewijs is kwijt gespeeld na het dronken rijden. Die mag na een korte schorsing weer achter het stuur krijgen. Maar hij moet wel beseffen dat er iets fundamenteel fout gebeurd is.”

Hermans vermoedt bovendien dat heel Vlaanderen naar de situatie in Diepenbeek kijkt. Want kennelijk is het onduidelijk wanneer zo een voordrachtsakte van een nieuwe gemeentebestuur precies getekend kan worden. “In elk geval pas na de verkiezingen. Maar dat moet misschien ook beter geregeld worden, door de documenten eventueel pas na de verkiezingen ter beschikking te stellen,” denkt Hermans. Schepen Hugo Leroux (Groen) wees er op dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geen sanctie heeft uitgesproken, maar drie besluiten van de gemeente had vernietigd. “Dat is toch heel wat anders. Maar het is natuurlijk Uw recht om dit juridisch af te toetsen.” Danny Bulen (Pro 3590) stelde nog voor om de zitpenningen van de korte gemeenteraad aan een goed doel te schenken. “De burgemeester mag van mij kiezen welk goed doel dat wordt.”

Burgemeester Rik Kriekels besloot dat zijn ploeg van N-VA, CD&V, Open VLD en Groen met veel energie terug aan de slag gaat. “Onze eerste taak? Terug positief zijn en er weer invliegen.” Tegen hem loopt wel nog een klacht van Puur bij de Raad van State. “We zullen wel zien wat daarvan terecht komt,” aldus de burgemeester. “Maar het is duidelijk dat ons team meer dan ooit goed zal samenwerken.”