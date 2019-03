Raad voor verkiezingsbetwistingen geeft oppositie gelijkt: alle schepenen moeten opnieuw verkozen worden in Diepenbeek Toon Royackers

13 maart 2019

15u53 0 Diepenbeek Alweer een politiek ingewikkelde situatie in Diepenbeek. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft bewijs gevonden dat de voordrachtsakte van alle schepenen én voorzitters uit Diepenbeek al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 getekend werd. Dat mag uiteraard niet, en dus wordt hun aanstelling naar de prullenmand verwezen. “Geen probleem,” zegt burgemeester Rik Kriekels (N-VA). “Dan verkiezen we dezelfde mensen gewoon weel opnieuw.” Al loopt er ook nog een klacht tegen hem bij de Raad van State.

De verkiezingen in Diepenbeek hebben de voorbije decennia al vaker voor bijzondere soaps en procedureslagen gezorgd. En deze keer is dat niet anders. Oppositiepartijen ‘Puur’ en ‘PRO 3590' stapten naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die Raad onderzoekt of verkiezingen en de aanstellingen wel correct verlopen. “En in hun oordeel geven ze het huidige gemeentebestuur een behoorlijke veeg uit de pan,” zegt ex-burgemeester Patrick Hermans (Puur). Zijn partij werd na 2018 de grootste in Diepenbeek, maar belandde onverwacht toch in de oppositie. “De huidige meerderheid heeft doodleuk voor de gemeenteraadsverkiezingen al een voordrachtsakte getekend. Daar stond al op wie er schepen en wie er voorzitter zou worden van de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zoiets kan je natuurlijk niet al voor de verkiezingen teken, want eerst moet je het oordeel van de kiezer afwachten.”

Nieuwe meerderheid?

Volgens Patrick Hermans is het oordeel van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dan ook bikkelhard voor de nieuwe meerderheid van N-VA, CD&V, Open VLD en Groen. “Het gaat om een aanfluiting van de democratie en een flagrante inbreuk, zo staat er letterlijk. We hebben kunnen bewijzen dat alles op voorhand al getekend en afgesproken was. Voorakkoorden worden als eens gesmeed, dat is bekend. Maar vooraf meteen je handtekening zetten onder een voordrachtsakte zetten kan gewoon niet. Als je eerst iedereen al laat tekenen en nadien de namen en de datum invult neem je een loopje met de regels. Het woord schriftvervalsing neem ik nog niet in de mond, maar het is wel duidelijk wat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hiervan vindt. Wat nu de gevolgen zijn? Alle schepenen en voorzitters moeten alvast opnieuw verkozen worden. In principe is dus zelfs een totaal nieuwe meerderheid mogelijk in Diepenbeek. We staan alvast open voor gesprekken met iedereen die dat correct wil doen.”

Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) is er nochtans erg gerust in. “Ach, ik hou me niet bezig met dat negatieve gedoe en dit soort van procedureslagen. Mijn meerderheid zit meer dan ooit stevig in het zadel. Of we met de huidige meerderheid op voorhand alles getekend hebben? Wél de bijlages,” geeft burgemeester Kriekels toe. “Maar niét de voordrachtsakte zelf. Ik zie dus geen probleem. Desnoods verkiezen we gewoon exact dezelfde mensen opnieuw, en gaan we door met ons beleid. Meer kan ik daar niet over zeggen.”

De oppositie heeft wel nog een bijkomende klacht lopen tegen de aanstelling van burgemeester Rik Kriekels bij de Raad van State. Daar is voorlopig nog geen beslissing genomen. “Er kan dus nog een vervolg komen,” besluit Patrick Hermans. “Ik maak me ook geen illusies. De kans is groot dat de huidige meerderheid verder doet. Maar we willen wel aantonen dat wat gebeurd is democratisch niet kan. En daar is de Raad voor Vergunningsbetwistingen het toch al duidelijk mee eens.”