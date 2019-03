Oppositiepartij ‘Puur’ na de hevige rukwinden van vorige week: “Laat ook vrijwilligers helpen bij zware stormschade of wateroverlast” Toon Royackers

18 maart 2019

17u41 0 Diepenbeek “Laat ook vrijwilligers een handje helpen, indien er een zware storm of onweer over de gemeente trekt.” Dat is het voorstel van oppositiepartij ‘Puur’ in Diepenbeek. Het idee wordt vanavond al behandeld op de gemeenteraad, en zou meteen een primeur zijn voor ons land. Deze maand bleek nog dat bij hevig stormweer de hulpdiensten in Limburg vaak duizenden oproepen op korte tijd krijgen . Daardoor ontstaan lange wachttijden van zelfs enkele dagen.

“Jammer genoeg hebben we het deze maand inderdaad nog eens mogen ondervinden. Het weer wordt nogal onvoorspelbaar”, zegt raadslid Patrick Hermans (Puur) uit Diepenbeek. “En we hebben natuurlijk alle begrip voor onze hulpdiensten, die op zo’n momenten al het mogelijke doen. We zijn hen dankbaar voor hun grote inzet, maar bij noodweer krijg je nu eenmaal heel veel mensen die op hetzelfde moment hulp nodig hebben. Straten zijn versperd door omgewaaide bomen, plaatselijk is er wateroverlast of er kan extra schade ontstaan aan een dak als er niet snel hulp is. Heel vervelend als de wachttijden in zo’n situatie oplopen.”

Nu al veel solidariteit

“Vaak zien we in Diepenbeek dat mensen spontaan de handen uit de mouwen steken, en dat buren heel solidair zijn met elkaar. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen,” vindt Hermans. “Dakwerkers of landbouwers hebben bovendien gespecialiseerd materiaal in huis, om goed en snel te kunnen helpen. En dat terwijl de brandweer onmogelijk overal gelijk kan zijn. Waarom organiseren we die solidariteit dan niet als gemeente? Het idee kwam deze maand van een inwoner, en het lijkt me goed dat we dit eens onderzoeken. In Nederland bestaat het blijkbaar wel al.”

Vrijwilligerspool

Concreet stelt ‘Puur’ voor om een vrijwilligerspool voor noodweer op te richten in Diepenbeek. “Natuurlijk moeten we deskundige mensen selecteren, en op zoek gaan naar landbouwers of bedrijven die gespecialiseerd materiaal in huis hebben”, beseft Hermans. “En uiteraard blijven de hulpdiensten alles zelf nog altijd coördineren. De gemeente en de hulpdiensten kunnen vooraf bekijken welke hulp bruikbaar en wenselijk is. Maar het grote voordeel is dat de brandweer zich zo op de meest belangrijke interventies kan concentreren. Zo worden de echte grote slachtoffers eveneens veel beter geholpen. De vrijwilligerspool kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om straten vrij te maken, of dakpannen terug recht te leggen. Sommige landbouwers zijn bovendien goed uitgerust om sneeuw te ruimen, en dat kan van pas komen bij extreme sneeuwval. Nog een voordeel is dan we de leden van zo’n vrijwilligerspool kunnen verzekeren tijdens hun hulp. En uiteraard vinden we dat ze recht hebben op een vrijwilligersloon.” Het voorstel staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad in Diepenbeek.