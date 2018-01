Onbekenden steken kantine visclub in brand GEBOUW IN LICHTERLAAIE EN VOLLEDIG VERWOEST TOON ROYACKERS

02u30 0 Toon Royackers De kantine en het clublokaal werden door het vuur volledig vernield. Diepenbeek De leden van vissersclub 'Geduld' aan de Heidestraat in Diepenbeek zitten met de handen in het haar. Zondagmorgen omstreeks 1.20 uur werd de omgeving van hun clublokaal plots opgeschrikt door enkele luide knallen. Even later bleek dat hun gebouw in lichterlaaie stond. De kantine met lokaal werd op enkele minuten tijd volledig verwoest door het vuur. Intussen wijst het onderzoek overduidelijk op brandstichting.

Brandweerzone Zuid West Limburg snelde zondagochtend ter plaatse. Toen de eerste brandweerwagens het terrein van de visvijver opdraaiden, sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Het clublokaal viel niet meer te redden. Uit voorzorg werd de omgeving afgezet, omdat het clublokaal nog afgedekt was met asbestplaten. Die waren door de brand deels ingestort en in het vuur gevallen. Uit metingen bleek gelukkig dat de verspreiding zondag minimaal was.





KOS Getuigen zagen hoe de kantine omstreeks 1.20 uur in lichterlaaie stond.

Winterstop

"Zelf werd ik omstreeks 2 uur 's nachts opgebeld", zegt secretaris Erwin Wolfs van visclub 'Geduld'. "Natuurlijk ben ik meteen komen kijken. Rond onze visvijver stond het vol brandweerwagens, en ons lokaal was duidelijk verloren. Het vuur moet zich op korte tijd overal hebben verspreid. Wat er precies is misgelopen, wisten we aanvankelijk niet. We waren begonnen met onze winterstop en daardoor was er natuurlijk veel minder beweging. Wel werd het lokaal nog gebruikt voor kaartavonden. Zondagvoormiddag ben ik met de politie ter plaatse geweest om aan te wijzen waar de elektriciteitsleidingen liepen. Met een speurhond werd gesnuffeld naar eventuele verdachte sporen."





Brandstichting

Die resultaten werden in de loop van zondag duidelijk. Aan de kantine zijn sporen van brandstichting gevonden. Mogelijk werd het tuinmeubilair daarvoor gebruikt. Verdachten zijn er voorlopig niet gevat.





"Voor onze club is dit alleszins een grote streep door de rekening", zucht Erwin Wolfs. "We hadden binnen net alles gerenoveerd, waardoor we nu net een mooi clublokaal hadden. Die kantine zorgde bovendien voor onze inkomsten. Zo hadden we de nodige budgetten om onze visvijver zelf te onderhouden. We hebben nog geen idee hoe we dat nu precies moeten bolwerken. In april begint al het nieuwe seizoen, maar het lijkt me erg moeilijk om tegen die periode al iets nieuw te hebben. We gaan alleszins ons best doen, want die visvijver hier aan de Heidestraat is voor de liefhebbers toch een paradijselijk plekje."