Nieuw: kam waar geen haren aan blijven hangen 25 april 2018

Exclusief en nieuw verkrijgbaar bij de studenten Handelswetenschappen aan de Universiteit Hasselt: de kam waar geen haren aan blijven hangen. Speciaal voor hun opleiding moeten de studenten op zoek gaan naar hét gat in de markt.





En dat hebben studenten Elien, Tiffany, Ben, Sophie en Ashton dus gevonden. "Vooral meisjes kennen het probleem", legt het vijftal uit.





Al 60 verkocht

"Een paar keer kammen, en heel je borstel hangt al vol. Dan kun je al die haren er weer uit peuteren. Héél vervelend is dat. Nochtans is er een eenvoudige oplossing: ons doekje. Je kan het eenvoudig over de borstel schuiven. Na het kammen even uitschudden en hop: de borstel is weer helemaal netjes. We hebben er al zestig van verkocht."





Professor Pieter Vandekerkhof kwam gisteren de uitvindingen van zijn studenten bestuderen. "We hebben ook een groepje die de brillendoos mét lenzenpotje heeft uitgevonden, anderen ontwikkelden de snijplank met ingebouwde weegschaal. Door onze studenten zelf hun start-up vanaf nul te laten uitwerken dagen wij hen uit om te ondernemen. En dat zorgt voor verrassende resultaten."