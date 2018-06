Moordenares staat terecht voor heroïnegebruik 08 juni 2018

02u53 0 Diepenbeek Nathalie Saltalamacchia (46) is gisteren verschenen voor de correctionele rechtbank van Hasselt. De vrouw kreeg in maart 2014 van het Tongerse hof van assisen een celstraf van 28 jaar voor de roofmoord op de 46-jarige militair Marc Hertenweg uit Diepenbeek. Dit keer stond ze terecht voor heroïnegebruik.

In de nacht van 8 op 9 juli 2011 nodigde Saltalamacchia samen met Gery Nulens de militair uit voor tv-avond. Het slachtoffer kreeg toen een dodelijke cocktail van kalmeerpillen en heroïne en werd met een kussen verstikt. De moordenaars beroofden de man en dumpten hem in een natuurgebied in Nederlands-Limburg. Ook tijdens die zaak bleek al dat Saltalamacchia problemen kende met heroïne, waaraan ze maandelijks duizenden euro's uitgaf.





Drugs blijven dus een probleem voor de vrouw. Op 8 september 2017 werd ze met heroïne betrapt door cipiers, al voor de derde keer in zeven jaar gevangenis. "Ik kreeg het in mijn handen geduwd en kon er geen neen te zeggen", stamelde de vrouw, alvorens te beloven dat het niet meer zal gebeuren.





8.000 euro boete

De boete van 8.000 euro is standaard in zo'n zaken", klonk het vanwege de rechter. Momenteel werkt Saltalamacchia volgens haar raadsman als kuisvrouw in de gevangenis en poetst ze zelfs het kantoor van de directeur. Er wordt gevraagd voor een straf met uitstel. Beklaagde werd in de gevangenis ook al met een tuchtsanctie bestraft.





Vonnis op 5 juli. (BVDH)