Met boek maakt jongeman autisme bespreekbaar “Het leven eindigt niet, je kan nog veel bereiken” LXB

07 december 2018

12u00 0 Diepenbeek Op de kleuter- en lagere school vonden ze Bert Vanlancker (21) een raar kind dat moeilijk contacten kon leggen en vriendjes maken. Hij werd stiller en leefde in een eigen wereld waarin hij zich veilig voelde. De school en z’n ouders konden niet benoemen wat er met hem aan de hand was. Tot bij Brent - hij was toen 14 - autisme spectrum stoornis werd vastgesteld. Over z’n beperking schrijft hij nu een boek. “De bouwstenen van iemand met autisme “ is de titel van het boek. “Hierin vertel ik wat ik heb meegemaakt”, legde de jongeman uit. “Ik wil komaf maken met het taboe dat vandaag nog heerst rond autisme.”

Bespreekbaar

“Ik wil met m’n verhaal aantonen dat je met autisme nog veel kan bereiken in het leven”, vulde Brent aan. Met de boek wil hij autisme bespreekbaar maken. Als kleuter en kind heeft hij een moeilijke tijd beleefd waarin hij zonder het zelf te beseffen in de knoop lag met zichzelf en de omgeving. “Het botste op school, niet het minst met enkele leraren die niet begrepen dat ik overgevoelig was, niet tegen drukte en teveel aan prikkels kon. Er werd tegen me geschreeuwd. Ik werd gepest op school”, lichtte hij toe.

Stiller

“Door het geschreeuw blokkeerde ik, ik werd stiller”, getuigde Brent. “Op de speelplaats vond ik een hoekje waar ik me veilig voelde. Ik werd er niet lastig gevallen door andere kinderen.” Toen hij 14 was, kreeg hij het verdicht: autisme spectrum stoornis! “Ik wilde het niet geloven maar ik moest een weg vinden om met m’n beperking om te gaan en een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ik moest en zou naar buiten treden om met anderen over autisme te praten.”

Radio

Tot z’n vader hem meenam naar de vrije radio die hij runde. “Ik mocht mee naar de studio maar radio maken durfde ik nog niet. Ik was te bang om te praten. Het duurde anderhalf jaar vooraleer ik m’n angst meester was. Ik kreeg een eigen programma. De radio was een veilige plek, ik mocht tegen mensen praten die ik niet in de ogen hoefde te kijken”, bekende Brent. Hij ging daarna aan de slag bij VRD (Vrije Radio Diepenbeek) en GRK (Genker Stadsradio) waar hij nog altijd aan de slag is. Radio maken ging en gaat Brent goed af.

Lezingen

Hij was klaar voor een volgend stap. Toen hij 17 jaar was, durfde hij het aan voor verenigingen en scholen lezingen te gaan geven over autisme. “Het liep niet vlot, ik moest een drempel overschrijden”, vertelde hij. “Als ik voor een klas stond, deed ik alsof ik achter een micro en in een studio radio maakte. Het loonde! Ik kon bevrijd over autisme praten en m’n ervaringen delen.” Z’n lezingen blijven niet zonder gevolg. “Ik voel meer respect en begrip. Ik krijg veel reacties van lotgenoten die me raad vragen. Ik draag m’n steentje bij om autisme bespreekbaar te maken.” Meer informatie over het boek vind je op brentvanlancker@hotmail.com.