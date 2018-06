Kunstwalvis spoelt aan bij vijvercafé in Kapelstraat 22 juni 2018

Deze zomer is er nog geen potvis aangespoeld aan de Belgische kust, maar wel pal voor het vijvercafé aan de Kapelstraat in Diepenbeek. Daar onthulde ondernemer Jan Kriekels het kunstwerk dat in zijn opdracht gemaakt werd.





In de kunstzinnige potvis van Kriekels zitten 25.000 badeendjes verwerkt. Die staan symbool voor de massa plastiek die in onze oceanen ronddrijft. Het afval zal onvermijdelijk worden opgegeten door vissen. Vervolgens dreigen ook wij plastiekkorreltjes op ons bord te krijgen, als we vis eten. "Daarom wil ik iets doen aan deze waanzin", aldus Kriekels. Een begeleidende tentoonstelling moet de bezoekers bewust maken van het probleem, en ons aanzetten minder troep te maken. Na de zomer in Diepenbeek zal de vis ook aanspoelen in andere Limburgse gemeenten. (RTZ)