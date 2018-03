Koppel op elektrische fiets botst met wielertoeristen 12 maart 2018

In de Sluisstraat in Diepenbeek is zaterdag een zwaar ongeval gebeurd tussen meerdere fietsers. Langs het jaagpad aan het Albertkanaal kwam een koppel aangefietst op een elektrische fiets. In de tegenovergestelde richting kwam net een groep wielertoeristen aangereden. Om nog onduidelijk reden kwam het duo in aanrijding met de groep en gingen verschillende fietsers tegen de vlakte. De hulpdiensten werden verwittigd en zij stuurden twee ambulances én een MUG-arts uit. In totaal werden vijf mensen met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De gewonden waren allen tussen de 50 en 75 jaar. Niemand verkeerde in levensgevaar. Over de exacte omstandigheden van het ongeval bestond gisteren nog onduidelijkheid. (MMM)