Kinderfietsen? Die leen je voortaan in de fietsbieb 03 april 2018

02u31 0 Diepenbeek Gezonde kinderen groeien snel. En dan is dat ene fietsje alwéér te klein. Telkens een nieuwe kopen kost een fortuin. Maar voortaan kan je ook fietsen voor een langere periode ontlenen in de 'fietsbieb' van Diepenbeek.

"Het idee bestaat al veel langer in West-Vlaanderen," legt Carien Neven van Beweging.net uit. "Maar in Limburg hadden we nog geen fietsbieb. Nu hebben we de kelderverdieping onder jeugdhuis 'Heizoe' in de Kloosterstraat in Diepenbeek mogen ombouwen tot de allereerste Limburgse fietsbieb. Die richt zich op de kleinste kleuters tot de jongens en meisjes van 12 jaar. Je betaalt 20 euro lidgeld voor een jaar, en dan mag je hier een jaar lang fietsen komen uitlenen. Je betaalt wel nog 20 euro waarborg, maar die krijg je terug van zodra je de uitgeleende fiets netjes terugbrengt. Heb je zelf nog een ongebruikte kinderfiets staan? Dan mag je die binnen brengen, en krijg je een jaar lang gratis lidmaatschap."





"Het kost veel om telkens van fiets te veranderen," legt projectverantwoordelijke Bart Bynens uit. "Kinderen groeien niet alleen snel, ze hebben soms ook snel een andere smaak. Hier kan je een nieuw kleurtje komen uitkiezen, als je dat wil. De fietsen die wij uitlenen, zijn bovendien altijd in orde en nagekeken. We zijn elke laatste zaterdag van de maand open van 10 tot 12 uur." De Fietsbieb van Diepenbeek is trouwens nog maar het begin. "Op zaterdag 28 april openen we ook een fietsbieb in Ham," besluit Carien Neven. "Vrijwilligers die willen komen helpen, zijn altijd welkom." www.fietsbieblimburg.be. (RTZ)