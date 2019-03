Kafka in Diepenbeek: Geen enkele huidige schepen wettelijk aangesteld, en dus mogen ‘oude’ schepenen hun sjerp weer bovenhalen Toon Royackers

17 maart 2019

23u00 0 Diepenbeek Bizarre politieke evolutie in Diepenbeek. Nadat vorige week de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de aanstelling van de nieuwe schepenen al vernietigd had, moeten nu alle ‘oude’ schepenen van de vorige meerderheid plots terug hun sjerp boven halen. “Een logisch gevolg, want de aanstelling van alle nieuwe schepenen is in januari niet wettelijk verlopen,” zegt oud-burgemeester Patrick Hermans (Puur). “Gevolg: de oppositie is plots (even) terug aan de macht.”

Voor wie het allemaal niet meer zo goed kan volgen: sinds 1 januari 2019 heeft Diepenbeek dus een nieuwe burgemeester. Dat is Rik Kriekels van N-VA. Hij vormde een meerderheid met de partijen N-VA, CD&V, Open VLD en Groen. De grootste partij (Puur) belandde zo nogal onverwacht in de oppositie, samen met de kleinste partij ‘Pro 3590'. De partij ‘Puur’ van oud-burgemeester Patrick Hermans kwam echter te weten dat de nieuwe ploeg niet alleen een voorakkoord getekend had: ze hadden zelfs vooraf de ‘voordrachtsakte’ al getekend om de nieuwe burgemeester en schepenen aan te stellen. Dergelijke akte wordt nochtans pas na de verkiezingen getekend, en alleen door de verkozen gemeenteraadsleden. Eerder kan niet, want vooraf is uiteraard nog niet bekend wie verkozen zal zijn. Om dat probleem op te lossen, had de nieuwe ploeg gewoon alle kandidaten op de lijst laten tekenen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen was afgelopen week streng in haar oordeel. “Dit is een aanfluiting van de democratie”, staat er. En dus werd de aanstelling van de nieuwe schepenen prompt vernietigd. Volgens kersvers burgemeester Rik Kriekels (N-VA) zou dat geen al grote problemen opleveren. “Dan stemmen we gewoon opnieuw, en verkiezen we met onze nieuwe meerderheid dezelfde ploeg. Onze meerderheid zit steviger dan ooit in het zadel”, liet hij weten.

Tijdelijk mandaat kwijt

Maar volgens oppositiepartij ‘Puur’ is het dus niet zo eenvoudig. “Vermits de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de aanstelling van de vorige ploeg vernietigd heeft, moet Diepenbeek wel terug schepenen hebben en bestuurd worden”, zegt voormalig burgemeester Patrick Hermans (Puur). “En het reglement is in dit geval duidelijk: als de nieuwe ploeg niet geïnstalleerd kan worden, blijft de vorige nog even aan het bewind. Met andere woorden: onze schepenen van de vorige ploeg Miet Nelissen en Suzy Wolfs van ‘Puur’ mogen tijdelijk terug hun sjerp boven halen. Ook Karen Alders (N-VA) wordt onverwacht terug schepen. De schepenen van de nieuwe ploeg zijn tijdelijk hun mandaat kwijt.” Nog volgens de oud-burgemeester moeten bijkomende gevolgen onderzocht worden. “Je kan je immers afvragen of alle beslissingen die de nieuwe ploeg de voorbije maanden genomen heeft wel wettelijk zijn. Hoe kan een ploeg die niet correct is samengesteld, wettelijke beslissingen nemen? Volgens mij is daar toch een ernstig probleem. Alleszins gaan we met de vorige ploeg - die nu dus terug aan het bestuur zit - meewerken in het belang van Diepenbeek.”

Je kan je afvragen of alle beslissingen die de nieuwe ploeg de voorbije maanden genomen heeft wel wettelijk zijn. Hoe kan een ploeg die niet correct is samengesteld, wettelijke beslissingen nemen? Patrick Hermans

Bij de Raad van State loopt trouwens ook nog een procedure tegen de aanstelling van de nieuwe burgemeester Rik Kriekels (N-VA). Hij werd eind 2018 beëdigd door de provinciegouverneur, maar ‘Puur’ verwacht dat ook die aanstelling vernietigd wordt. “Het zou een logisch gevolg zijn nadat de nieuwe schepenen eerder om dezelfde reden al uit hun ambt werden gezet”, zegt Hermans. De situatie is normaal slechts tijdelijk, want op 27 maart is er in Diepenbeek een extra gemeenteraad. Daar kan het nieuwe bestuur in principe de situatie weer rechttrekken. Wel zullen advocaten nog moeten uitzoeken af alle beslissingen van de voorbije maanden opnieuw gestemd moeten worden.

Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) ziet daar alvast geen grote problemen. “Ons is gezegd dat alle beslissingen van dit jaar wettelijk zijn. Alleen de schepenen moet we inderdaad opnieuw aanstellen. Dat gaan we nog deze maand doen. Intussen hebben de ‘oude’ schepenen inderdaad even hun bevoegdheden terug.”