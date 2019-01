Jeep over de kop op Boudewijnlaan Toon Royackers

11 januari 2019

Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek is vrijdag rond 11 uur een Jeep over de kop gegaan aan de scherpe bocht ter hoogte van de Tuikabelbrug. De Nederlandse bestuurder vloog over de vangrails van de middenberm, waarna zijn terreinwagen naar het andere rijvak rolde. De man kon uiteindelijk met enkele snijwonden uit het wrak kruipen. Brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse om andere bestuurders voor het ongeval te waarschuwen in de scherpe bocht.