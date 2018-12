Infrabel sloopt onteigende huizen langs tracé sneltram Toon Royackers

22u24 0 Diepenbeek In Diepenbeek is spoornetbeheerder Infrabel gestart met de sloop van drie onteigende huizen op het spartacustracé. De aanleg van die sneltram is nog niet voor morgen, maar omdat een van de huizen gekraakt was, besloot Infrabel de panden nu al af te breken.

Twee huizen in de Stationsstraat en één woning in de Molenstraat gaan deze week verder onder de sloophamer. De eigenaars waren al onteigend en de woningen waren eigendom van Infrabel. Door allerlei overlast heeft Infrabel nu beslist de sloophamer al uit te halen. Voor alle duidelijkheid: alleen de drie woningen in Diepenbeek worden gesloopt. Voor de huizen op het tracé door Bilzen zijn nog geen afbraakplannen.

Opmerkelijk is dat de plannen voor de sneltram nog altijd ter discussie staan. Zo wil toekomstig burgemeester Steven Vandeput (N-VA) het tracé nog veranderen en ziet hij andere prioriteiten voor het openbaar vervoer. Infrabel en de Vlaamse regering zijn het zelfs nog niet eens over wie de kosten voor de onteigeningen moet dragen. In Nederland zijn ondertussen bezwaren ingediend bij de Raad van State. Toch is het slopen van de drie woningen in Diepenbeek volgens Infrabel te verantwoorden. De spoorbeheerder wil in de gemeente namelijk alle overwegen afschaffen en op enkele plaatsen vervangen door tunnels en een brug. Daarvoor zijn de onteigeningen ook zonder sneltram al noodzakelijk.