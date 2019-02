Inbrekers rennen weg voor bewoners Toon Royackers

21 februari 2019

18u53 0

Aan de Jagersstraat in Diepenbeek hebben dieven woensdagnamiddag omstreeks 17 uur de deur van een woning open gebroken. De daders werden vermoedelijk opgeschrikt door de bewoners, en sloegen zonder buit op de vlucht. Helaas werd even later wel een effectieve inbraak vastgesteld in de aanpalende Zandstraat. Daar konden dieven geld en juwelen buit maken, bij een inbraak in een woning.