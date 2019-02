Inbrekers boren eerst gat naar Valentijnkaartjes, maar komen bij een tweede poging toch uit bij de kluis Toon Royackers

14u18 2 Diepenbeek Inbrekers met weinig talent, zijn in de nacht van zondag op maandag op het dak van de AD Delhaize aan de Nieuwstraat in Lutselus (Diepenbeek) gekropen. De daders boorden vanop het dak een gat naar de winkel. In eerste instantie kwamen ze foutief uit bij de valentijnskaartjes. Na een tweede poging konden toch het bureel met de kluizen bereiken.

Het is trouwens al de vijftiende keer in 25 jaar tijd dat inbrekers via een gat in het dak in het bewuste warenhuis geraken. De zaakvoerder heeft al tal van veiligheidsmaatregelen genomen, desondanks sloegen boeven maandagnacht opnieuw toe. Op het dak hebben ze volgens de eigenaar nochtans grote risico’s genomen. De dakbedekking staat immers vol hindernissen en heeft enkele gevaarlijk hellingen.

Valentijnskaartjes

Kennelijk wisten de boeven wel ongeveer waar ze wilden uitkomen: in het bureel met de kluizen. In eerste instantie kwamen de boeven echter nog uit in de winkel zelf. Net boven het rek met de valentijnskaartjes stampten ze een eerste keer door het plafond. Daar zagen ze hun rekenfout in, om vervolgens drie meter verder een tweede gat te boren. In het bureelgedeelte braken de daders volgens de politie twee kluizen open. Ze konden op die manier aan de haal gaan met de opbrengsten van het weekend. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Twee weken geleden was er al een gelijkaardige inbraak via het dak in de Carrefour Express in Herk-de-Stad. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een verbrand is tussen beide inbraken.