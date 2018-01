Heroïneverslaving kost beklaagde bijna verlies van beide armen 02u39 0 Diepenbeek Dat een heroïneverslaving voor veel gebruikers een doos van pandora is, toont een 46-jarige man uit Diepenbeek aan. "Op 25 maart 2016 waren zijn armen zo erg ontstoken dat de spoedarts zei dat de man dreigde beide armen te verliezen", zuchtte de openbare aanklager vanochtend in de Hasseltse rechtbank.

De betichte stond terecht voor drugfeiten. Zo heeft de politie de beklaagde op 15 juni 2016 betrapt met 27 dosissen heroïne, goed voor ruim 60 gram, en 615 euro cash. De man had vijf gsm-toestellen en een boksbeugel op zak. Dat was enkele maanden nadat hij werd gevonden met zijn armen in een zeer gevaarlijke toestand. "Op 21 januari 2017 is de beklaagde nogmaals betrapt, deze keer op het bezit van twee messen. Op 18 oktober 2017 zijn dan bij een huiszoeking sporen van heroïne gevonden", zei de openbare aanklager.





De 46-jarige is al acht keer voor drugs veroordeeld en drie keer voor wapenbezit. Hij riskeert nu een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 6.000 euro.





"Je gaat eraan"

"Zijn armen zagen er niet fraai uit", zei advocaat Peter Donné namens de beklaagde. "Helemaal kapot gespoten. Ik zei hem: als je het zo laat, ga je eraan. Drie maanden later werd hij opgepakt nadat hij zich voor de kar had laten spannen van een notoire Nederlandse drugfiguur. In het verleden toonde de man dat hij zich wel kan herpakken, maar door onder meer een relatiebreuk, liep het toch mis. Ik ben ervan overtuigd dat hij op het goede pad is en vraag in hoofdorde een werkstraf onder voorwaarden."





Genezing

De beklaagde zelf legde uit dat hij in behandeling is. "Sinds april worden mijn wonden verzorgd en de open wonden zijn genezen. Het gaat vrij goed, maar ik besef hoe ver ik ben geweest."





Op 8 februari volgt het vonnis van de correctionele rechtbank. (BVDH)