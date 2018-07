Ganzebroekstraat wordt zone 50 18 juli 2018

Nog voor het einde van deze maand wordt de Ganzebroekstraat mee opgenomen in de zone 50 van Dorpheide en mag je dus niet langer 70 kilometer per uur rijden. "Een logische aanpassing, zowel in de Dautenstraat als de Stationsstraat is immers maar 50 kilometer per uur toegelaten. Dan kan dat dus best ook in de Ganzebroekstraat, die de verbinding tussen beide straten vormt. Deze verlaagde snelheid van het autoverkeer is ook veiliger voor het fietsverkeer langs de Ganzebroekstraat", klinkt de motivering van het gemeentebestuur. (BVDH)