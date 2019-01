Fumprock trekt groene lijn door: drankbekers worden opnieuw gecomposteerd LXB

30 januari 2019

12u00 1 Diepenbeek In ontmoetingscentrum Rooierheide in Diepenbeek wordt op zaterdag 16 februari de vierde editie van Fumprock georganiseerd, mét opnieuw aandacht voor het milieu.

De drankbekers die tijdens het festival gebruikt worden, zijn opnieuw biologisch afbreekbaar tot compost. “Ze worden gemaakt uit maïszetmeel”, legt Thierry Vanderlinden uit. “Maar je ziet nauwelijks het verschil met ‘klassieke bekers’.”

De compost gaat naar zorgboerderijen, bezitters van volkstuintjes en anderen die zelf groenten of fruit kweken. De actie kan rekenen op financiële steun van de provincie Limburg. Meer informatie over het festival via www.fumprock.be.