Flatgebouw onbewoonbaar na brand

TOON ROYACKERS

10 februari 2018

02u48 1 Diepenbeek Drie appartementen aan de Hazelnotenlaan in Dorpheide zijn sinds vrijdagnamiddag onbewoonbaar na een hevige brand. De bewoners werden omstreeks 15.15 uur opgeschrikt door een hevige knal. Even later hing de bovenverdieping al vol rook. Iedereen kon tijdig naar buiten rennen, maar de ravage in het appartementsgebouw is bijzonder groot.

"We waren thuis toen het leek of er iets zwaar ontplofte", vertellen Christoph en Saskia Palmans. Zij wonen al enkele jaren op het gelijkvloerse verdiep van het gebouw. "We zijn meteen gaan kijken wat er aan de hand was. Een buurman wees buiten dat er rook van onder het dak kwam. We hebben dan meteen onze bovenbuur verwittigd. Vervolgens sloegen we alarm bij de hulpdiensten. Zelf konden we nog tijdig ons hondje en een kat redden uit het appartement. Nadien werd de rook in het complex al veel te hevig."





Enorme waterschade

Bovenbuurman Vario Sandro was nog maar net thuis gekomen van zijn werk. "Ik werd mee opgeschrikt door die explosie, en daarna ging het brandalarm af. De bovenbuur die net onder het dak woont was gelukkig niet thuis. Zijn appartement is volledig uitgebrand. Bij mij is er blijkbaar enorme waterschade."





De precieze oorzaak van de brand was gisteren nog niet gekend. Wel leek het erop dat de brand vlakbij een boiler in de keuken ontstaan was. "Het leek aanvankelijk op een schoorsteenbrand. Maar ter plaatse ontdekten we dat de vlammen al erg verspreid waren onder het dak", legt officier Bert Thys van brandweerzone Zuid West Limburg uit. "Meteen kwam er ook versterking van onze collega's uit Genk, zodat we samen met twee ladderwagens alles zo snel mogelijk onder controle konden krijgen. Maar precies omdat de brand al onder het dak zat, was dat een bijzonder moeilijke klus. We moesten het dak openleggen om tot bij de brandhaard te geraken. De schade is daardoor bijzonder groot. Het hele complex is voorlopig onbewoonbaar. Ook de buren van het aanpalende gebouw hebben trouwens wat rook- en hitteschade opgelopen." Eigenares Lydia Geraerts uit Bilzen snelde vrijdag ter plaatse, om de schade met de huurders te bespreken. Ook de bewoner van het zwaarst getroffen appartement werd verwittigd. Hij was nog maar net vertrokken toen het vuur ontstond. De bewoners werden gisteren allemaal opgevangen door familieleden. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot de Hazelnotenlaan af tijdens de bluswerken.