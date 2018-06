Fietser (12) gewond 11 juni 2018

In de Ganzebroekstraat in Diepenbeek is afgelopen zaterdag omstreeks 13 uur een fietser gewond geraakt. De 12-jarige Seth L. uit Diepenbeek raakte betrokken bij een verkeersongeval, al is het niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (MMM)