En toen ging het licht uit: 23-jarige Diepenbekenaar vlucht voor politie

BVDH

26 februari 2019

11u33 0 Diepenbeek Een 23-jarige jongeman uit Diepenbeek riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel en een geldboete van 900 euro voor feiten van 8 oktober 2017. De jongeman besloot rally te rijden en toen de politie achter hem aan zat, liet hij zich niet zomaar inrekenen.

“Ik was met een maat bezig en we versnelden rustig”, vertelde de jongeman. “Het was een periode waarin ik al lange tijd stress had en ik had al eens gelijkaardige feiten gepleegd. Er zat zoveel in mijn hoofd… Was ik gestopt, dan kreeg ik gewoon een boete, maar dat deed ik niet.” Toen de politie de wagen zag, wilden ze naderen. Het voertuig vluchtte echter aan hoge snelheid en was nauwelijks bij te houden. Tot het plots werd aangetroffen in de gracht.

Gebroken schouder

De politie wilde zich bekommeren om de slachtoffers, maar botste bij de fouillering op een agressieve jongeman, die om zich heen stampte. Zo kwam een agent zelfs ten val en hij brak daarbij zijn schouder. Dat leidde tot een lange periode van arbeidsongeschiktheid. Achteraf bleek de man cannabis te hebben geroken en betaalde hij de bemiddeling niet. “Mijn cliënt is al zwaar gestraft geweest, zo kreeg hij een half jaar lang een rijverbod”, verdedigde de raadsman de beklaagde. De jongeman leeft sinds de feiten op de ziekenkas. Het vonnis volgt op 26 maart.