Elf gewonden na botsing tussen bestelwagen en drie auto’s Toon Royackers

04 maart 2019

Op de Universiteitslaan in Hasselt botsten zondagavond omstreeks 17.15 uur een bestelwagen en drie auto’s. Bij de klap liepen alles samen elf personen verwondingen op. De slachtoffer zijn Melanie P. (25 jaar, Zutendaal), Sven H. (34 jaar, Bilzen), Marc V. (69 jaar, Zutendaal), Henriette L. (71 jaar, Dilsen-Stokkem), Tom B. (35 jaar, Zutendaal), Kelly C. (26 jaar, Genk), Leonardo C. (56 jaar, Genk), Maria M. (54 jaar, Genk), Yoren B. (3 jaar, Zutendaal), Amanda S. (32 jaar) en Anaïs S. (7 maanden, Zutendaal).