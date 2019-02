Dubbele inbraak in Diepenbeek BVDH

24 februari 2019

Het afgelopen weekend waren er twee inbraken in Diepenbeek. Tussen donderdag en zaterdag kwamen dieven over de vloer in de Sint-Barbarastraat. Onbekenden braken er een raam open en doorzochten de woning. Het juiste nadeel was nog niet gekend. Vrijdagnacht volgde er een inbraak in de Bosstraat. Deze vond plaats rond 22.30 uur. Daar werd een raam opengebroken en gin gmen lopen met een som geld en juwelen. De politie LRH deed de vaststellingen.