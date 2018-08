Dieven doorzoeken woning in Bouquetstraat 28 augustus 2018

In de Bouquetstraat in Diepenbeek zijn dieven gisterochtend binnengedrongen in een huis. De daders braken een zijdeur open, en doorzochten de hele woning. De precieze omvang van de buit wordt nog onderzocht. (RTZ)