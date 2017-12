Diepenbekenaar met verstandelijke beperking vermist sinds Kerstmis 02u41 0 Foto Marco Mariotti Joeri Jorissen is al sinds Kerstdag vermist.

De politie is op zoek naar de 29-jarige Joeri Jorissen uit Diepenbeek. De jongeman is al sinds maandagavond vermist. Jorissen woont nog thuis, maar heeft een verstandelijke beperking. Hij kreeg thuis een discussie en is vertrokken. Waar hij sindsdien is, weet niemand. "Hij heeft geen identiteitskaart of geld op zak", vertelt zijn mama. "Hij heeft een verstandelijke beperking en het wordt nu na vier dagen écht wel ernstig." Jorissen draagt een beige broek en een camouflage-jas. Hij heeft een grijze rugzak met roze vlekken bij zich. Volgens de lokale politie wordt er al twee dagen naar hem gezocht. Er zouden intussen aanwijzingen zijn dat de man nog leeft, maar waar hij exact verblijft, weet niemand. Wie tips heeft, mag meteen contact opnemen met de lokale politie. (MMM)