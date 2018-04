Diepenbekenaar in finale De Humorklas 23 april 2018

04u40 0 Diepenbeek Yannick Noben uit Diepenbeek heeft zich in een uitverkochte CC Palethe in Overpelt geplaatst voor de finale van De Humorklas 2018.

"Ik heb alles op alles gezet en het was binnen", reageert Yannick. "Er hangt nu wel veel van af, vind ik. Je mag al radio maken en dat is super. Dus ik ga zeker mijn best doen."





De Humorklas 2018 ging in januari van start met ruim negentig kandidaten die een filmpje instuurden, waarvan er 42 ook auditie deden. Uiteindelijk werden negen leerlingen geselecteerd voor een workshop improvisatie door Rob Vanoudenhoven. Zij moesten in de halve finale ook hun improvisatie-kwaliteiten aan een publiek en jury tonen. De finale vindt plaats op woensdag 30 mei in CC De Werf in Aalst. (MMM)