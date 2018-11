Diepenbekenaar acht maanden naar de cel voor partnergeweld BVDH

07 november 2018

Een 60-jarige man uit Diepenbeek is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden nadat hij op 1 augustus 2016 slagen toebracht aan zijn toenmalige partner. De verbalisanten stelden ter plaatse vast dat het slachtoffer een slag op haar hoofd en een stamp tegen haar knie had gehad. Haar bril was zo kapot gegaan en in haar hals had ze een kras. Ook in het verleden heeft de man al gelijkaardige feiten gepleegd waarvoor hij veroordeeld werd. Beklaagde krijgt ook een boete van 200 euro, de burgerlijke belangen worden aangehouden.