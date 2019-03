Diepenbeekse dj Ward schittert op Tomorrowland Winter Dirk Selis

11 maart 2019

13u33 0 Diepenbeek Dj Ward Houbrechts uit Diepenbeek mocht zondag draaien op het uitverkochte festival Tomorrowland Winter. Die vond voor de eerste keer plaats in populaire Franse skioord Alpe d’Huez. Nog tot 16 maart kunnen 25.000 muziek- en sneeuwliefhebbers er hun hart ophalen.

De Diepenbeekse dj Ward Houbrechts (40) speelde zondag op de Friends Of Tomorrowland-stage van een uitverkochte Tomorrowland Winter. Hij deelt er het podium met ronkende namen zoals Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix en Lost Frequencies. “Het was geweldig. Op grote hoogte, in de sneeuw en duizenden dansende mensen die zich amuseren. Later in de week draai ik ook op het officiële openingsevent van het festival. Ik kijk zeker uit naar mijn set van donderdag in de ‘Orangerie’, een stage die in ware Tomorrowland-stijl gigantisch is”.

Non-stop investeren

“Ik voel me echt een geluksvogel dat die hobby van toen, zo is kunnen uitgroeien. Soms is het zelfs zo zot dat er organisatoren zijn die de datum van hun evenement veranderen, speciaal om mij te kunnen boeken. Dat punt bereik je niet zomaar. Ik beschouw het als een compliment en het resultaat van non-stop investeren. Al mijn vrije tijd gaat naar muziek. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Ik vind het nu nog leuker dan vroeger om te spelen, want dankzij mijn ervaring weet ik wat de mensen willen. Ik mix hits, 90’s, House, Electro, Dance, R&B door elkaar op basis van hoe de mensen reageren op de dansvloer. De vibe die er hangt, bepaalt wat ik speel als veelzijdige dj. Als ik speel moet iedereen zich amuseren”, zegt Houbrechts.

Nieuwe releases

Met 45.000 Facebookvolgers en een drukbezochte Instagram-fanpage, is dj Ward ook bijzonder populair op de sociale media. Regelmatig vragen fans naar nieuw materiaal van de dj. “Dat komt eraan. Deze maand brengt Universal een nieuwe ‘I Love the 90’s’-verzamelaar uit, inclusief een dj Ward bonus Jump mix-cd. Vorig jaar stonden we wekenlang op één met die compilatie. Deze week ligt de focus op Tomorrowland Winter. Als ik terug ben is het volle bak ‘I Love the 90’s’, want op 13 april gaan we weer knallen in de Hasseltse Ethias Arena. De agenda voor de zomer staat vol, hopelijk is er na I Love The 90’s wat tijd voor een nieuwe song. Met wat geluk verschijnt er nog eentje voor de zomer, maar dat zullen we wel zien. Ik kom pas met iets naar buiten als het goed genoeg is om de wereld te veroveren”, zegt dj Ward lachend.

Op www.djward.be vind je meer info over de Limburgse top-dj, die zes keer draait op Tomorrowland Winter.