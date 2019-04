Diepenbeek wacht al zes jaar op vijf meter fietspad Toon Royackers

Het is werkelijk prachtig fietsen dwars doorheen het bedrijventerrein Groeningenpark in het centrum van Diepenbeek. Daar is bij de aanleg in 2013 meteen een mooi én vrijliggend fietspad getrokken. Het is helemaal klaar... op vijf meter na. Want helaas ontstond in 2013 een vervelende discussie met het Vlaams Gewest. Die wil de gemeente dit jaar eindelijk oplossen.

Vanuit de Toekomsstraat in Diepenbeek kan je het vrijliggende fietspad al opdraaien. Zo cirkel je via een brugje over de beek door het Groeningenpark om vervolgens nét niet de drukke Verbindingslaan te bereiken. De laatste vijf meter moeten fietsers nog door het gras van de berm ploegen. Heel vervelend bij regenweer. Pas dan komen ze op het fietspad van de drukke Gewestweg, en hebben ze aansluiting richting Lutselus of Kortessem. Bizar genoeg staat in de grasstrook wel een verkeersbord dat het fietspad vanaf daar verplicht is.

“Er was destijds discussie over de eigendom van die vijf meter grond,” weet kersvers schepen van mobiliteit Hugo Leroux (Groen). “De laatste meters zijn eigendom van het Vlaams Gewest, de rest is van de gemeente. Heel bizar, inderdaad.” Navraag bij het Gewest leert dat er zes jaar geleden eigenlijk wel een goede reden was om de laatste meters van het fietspad nog niet door te trekken. Voor de Spartacustram Hasselt-Maastricht moest de Verbindingslaan immers heraangelegd worden met nieuwe fietspaden. En die fietspaden zouden iets verder in de berm komen: precies waar nu het fietspad naar het Groeningenpark stopt. Alleen laat die Spartacustram wel heel lang op zich wachten, en worden de plannen telkens weer uitgesteld. Resultaat: de fietsers moeten al zes jaar de laatste vijf meter door de berm. “Zonde,” vindt Hugo Leroux die sinds vorige week schepen van mobiliteit is. “Ik wil dit graag opgelost zien en desnoods voorlopig die laatste meters fietspad leggen. Daarom ga ik overleggen.”