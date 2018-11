Dader vluchtmisdrijf Winterland moet 800 euro minder betalen Birger Vandael

15 november 2018

14u10 0 Diepenbeek De 57-jarige man uit Diepenbeek die op 6 januari 2018 aan Winterland drie jongeren omver maaide met zijn voertuig nadat hij een bak bier gedronken had, behoudt zijn celstraf. Hij ging in beroep tegen zijn straf, met als enige resultaat dat 800 euro van zijn straf extra met uitstel werd uitgesproken.

Dit voorjaar vertelde beklaagde zelf wat er gebeurd was op de dag van de feiten. “Ik was vanaf twee uur met een broer op café gegaan in Diepenbeek. Daar heb ik een tiental pintjes gedronken. Vervolgens zette ik hem af en ging ik nog vijf pintjes drinken in een ander café. Mijn andere broer was ook aanwezig en hem bracht ik naar huis, waarna ik terugkeerde en een volgend biertje dronk. Plots kreeg ik telefoon van een vriendin die me uitnodigde bij haar thuis. Ik vertrok naar Hasselt…”

Met Wodka Red Bull op café na het ongeval

Rond 20 uur vond de aanrijding ter hoogte van het zebrapad plaats. Drie twintigers uit het Gentse raakten daarbij gewond. Met een verbrijzelde ruit en geen zicht aan de rechterzijde van de wagen, vluchtte de man na het ongeval. Het beschadigde voertuig van de dader werd even later aangetroffen in de buurt van het Hasseltse station. De dader zat op café met een Wodka Red Bull, waar hij werd weggeplukt door de politie.

De Diepenbekenaar werd veroordeeld tot een rijverbod van drie jaar en een celstraf van achttien maanden, waarvan zes met uitstel. Hij moest ook een boete betalen van 9.440 euro, waarvan 3.200 euro met uitstel. Aan twee burgerlijke partijen moet hij provisioneel 1.500 en 500 euro geven. Uiteindelijk verklaarde de rechtbank E.L. ook lichamelijk ongeschikt om nog met een wagen te rijden.

Uit het pleidooi van advocate Vanessa Penninger bleek dat de man turbulente tijden heeft meegemaakt. “Hij verloor twee broers, een derde broer kreeg een herseninfarct. Hij zorgde voor hem, maar werd zelf ook getroffen door een herseninfarct. Daardoor raakte hij werkonbekwaam. Omdat het risico op een nieuw herseninfarct groot is, zocht de man zijn toevlucht tot de drank”

De geldboete van 3.200 euro met uitstel, werd nu dus 4.000 euro met uitstel. Op het verschil van die 800 euro na blijft alles hetzelfde.