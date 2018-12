Christmas Ride Run Walk

op een dun sneeuwtapijt LXB

16 december 2018

12u00 0 Diepenbeek Door de lichte sneeuwval werd zondag de fietstocht op de tweede Christmas Ride Run Walk die vrienden van Yves Thomis hielden in Dipenbeek afgelast vanwege te gevaarlijk. Maar de eerste sneeuw weerhield wel de wandelaars niet om goed ingeduffeld tegen de kou te gaan stappen voor een traject naar keuze van 2, 5 of 8 kilometer. Ook Rina Ives en Dylan Thomis, vrouw en zoon van de onfortuinlijke Yves Thomis. Op de laatste dag van 2017 overleed de man aan de gevolgen van leukemie.

Laatste wens

Voor hij stierf, had hij nog een ultieme wens. “Hij belde me op en vroeg of ik een Christmas Ride Run Walk wilde organiseren”, lieten Patrick Suerinx en Benny Noten, twee goede vrienden van Yves, horen. “Hij was doodziek maar beleefde nog een helder moment”, vertelde Rina Ives. “Hij heeft de tocht nog zelf kunnen meemaken. De lopers, fietsers en wandelaars passeerden aan ons huis. We hadden z’n bed tegen het raam aan de straatkant geplaatst zodat Yves de deelnemers kon zien passeren. Hij wuifde naar hen, en er kwamen veel mensen ovr de vloer om hem een hart onder de riem te steken”, aldus nog de chtgenote van Yves Thomis.

Goed doel

Hij wilde dat de opbrengst van de Christmas Ride Run Walk ging naar het Jan Degraen Fonds. Vrijwilligers van het Limburgs fonds gaan in het Jessaziekenhuis en UZ Leuven op bezoek bij leukemiepatiënten. Ze zorgen voor extra comfort door op de kamer een hometrainer te plaatsen.Of ze komen rond met de snoepkar waar de patiënten naar keuze een zoethoudertje, een zuurtje of chips konden nemen en ervan proeven. Ook dit jaar gaat het geld naar het Jan Degraenfonds.