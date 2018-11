Celstraf met uitstel voor cannabistelers BVDH

30 november 2018

12u18 0 Diepenbeek Een 29-jarige man uit Zonhoven is als hoofdverantwoordelijke van een cannabisplantage in Diepenbeek veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden met volledig uitstel. Z ijn 26-jarige zus uit Diepenbeek en een 36-jarige man uit Ellikom zorgden af en toe voor een helpende hand. Zij krijgen eveneens veertien maanden met uitstel.

De plantage werd gebouwd tussen 1 oktober 2016 en 10 december 2016. De Zonhovenaar gaf tijdens de behandeling alle feiten toe en vertelde hier niet fier op te zijn. “Het was een moeilijke periode voor mij en ik had financiële problemen. De plantage klonk erg verleidelijk. Uiteraard heb ik er spijt van, maar het is gebeurd. Nu heb ik een eigen appartement, werk en plannen als zelfstandige. Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar dit zal niet meer gebeuren”, beloofde hij. De man uit Diepenbeek kende de Zonhovenaar via het vissen. “Ik ben eens mee geweest en dat had ik niet moeten doen. Intussen ben ik oud genoeg om te weten dat dit niet juist is.” De vrouw, een moeder van vijf kinderen, vertelde eveneens dat ze haar leven terug wou opbouwen. Aan burgerlijke partij Fluvius moet het trio ongeveer 2.000 euro schadevergoeding betalen.