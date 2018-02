Cel met uitstel voor heroïneverslaafde die bijna armen verloor 09 februari 2018

Een 46-jarige man uit Diepenbeek, die ei zo na zijn armen verloor door zijn heroïneverslaving, krijgt uitstel voor zijn volledige celstraf.





De Diepenbekenaar werd op 25 maart 2016 aangetroffen met heroïne en zou tussen 1 en 16 juni 2016 ook het spul hebben verkocht. Daarnaast liep hij rond met vouwmessen. De man had ook een boksbeugel in zijn bezit. Het was duidelijk dat hij diep in de problemen zat. Een spoedarts waarschuwde hem dat zijn aders volledig kapot waren gespoten. "Ik heb gezien hoe zwaar zijn armen waren aangetast en het zag er niet fraai uit", zei zijn raadsman Peter Donné. "Ik zei hem: 'als je het zo laat, ga je eraan'. In het verleden toonde de man dat hij zich wel kan herpakken, maar door onder meer een relatiebreuk liep het toch mis. De echte rotzakken zijn de mensen die hem de drugs gaven, maar zij lopen rond in Rotterdam. Ik ben ervan overtuigd dat mijn cliënt op het goede pad is", stelde Donné, die aangaf dat de open wonden van de man intussen genezen zijn. "Ik besef wel hoe ver ik ben geweest", erkende de beklaagde.





Naast de celstraf krijgt de man ook een boete van 8.000 euro, waarvan 1.600 euro effectief. De man moet zich ook grondig laten begeleiden.





(BVDH)