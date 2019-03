CD&V Diepenbeek: “Puur heeft in het verleden ook voordrachtsaktes vooraf getekend” Toon Royackers

19 maart 2019

00u21 0 Diepenbeek De meerderheid heeft maandagavond op de gemeenteraad erkend dat het ‘oude college’ van schepenen plots terug bevoegd is. Dat is een gevolg van een klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van oppositiepartij ‘Puur’. Die had kunnen aantonen dat de nieuwe coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD vooraf al een voordrachtsakte met namen van de schepenen had getekend. Groen werd nadien nog aan die coalitie toegevoegd.

Maar het vooraf tekenen van voordrachtsaktes kan niet volgens de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. En dus is het nieuwe schepencollege onwettig samengesteld. De hele procedure moet bijgevolg opnieuw gedaan worden, en daarvoor wordt op 27 maart weer een extra gemeenteraad bijeen geroepen. Een spelletje dat de belastingbetaler in Diepenbeek zo een vijfduizend euro extra kost. Tot die datum zijn de ‘oude’ schepenen plots terug bevoegd. En zo ontstaat de bizarre situatie dat Suzy Wolfs en Miet Nelissen van oppositiepartij Puur terug in het schepencollege zitten.

“Niet onze fout,” vindt oud-burgemeester Patrick Hermans van ‘Puur’, die de klacht had ingediend. “Wij willen vooral aantonen dat de nieuwe meerderheid gewoon niet wettelijk is samen gesteld.” Kopman Jos Leroi (CD&V) reageerde daarop fors. Hij zwaaide op de gemeenteraad met documenten waaruit volgens hem bleek dat ‘Puur’ in 2012 zélf ook al zo een voordrachtsakte vooraf had getekend. “Ze verwijten ons nu wat ze in het verleden zelf gedaan hebben. Nu het hen niet goed uitkomt trekken ze wel naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.”

Stevig in het zadel

Toch is die Raad voor Verkiezingsbetwistingen anno 2019 wel héél duidelijk. Wat in Diepenbeek gebeurd is, is een aanfluiting van de democratie. Pas als de verkiezingen voorbij, zijn kunnen voordrachtsaktes getekend worden om een burgemeester en schepenen aan te stellen. Niet vooraf. “Dat erkennen we,” zegt Jos Leroi (CD&V). “We leggen ons neer bij die beslissing. We hebben wel al de afspraak gemaakt binnen de nieuwe coalitie van N-VA, CD&V, Open VLD en Groen om op 27 maart identiek dezelfde schepenen voor te dragen. Deze meerderheid zit stevig in het zadel, en eind deze maand zijn al onze schepenen dus terug bevoegd.”

‘Puur’ ontkent

“Ik ontken met klem dat we in 2012 hetzelfde gedaan hebben, als wat deze nieuwe meerderheid gepresteerd heeft,” benadrukte oud-burgemeester Patrick Hermans (Puur) nog na afloop. “Jammer genoeg kreeg ik op de gemeenteraad zelf niet meer de kans om mij te verdedigen. Maar ik ben er gerust in: CD&V kan niet bewijzen dat wij in 2012 vooraf ook zo een voordrachtsakte getekend hebben. Dat is nooit gebeurd. Dat de nieuwe ploeg dat wél gedaan heeft, blijkt alvast uit het gelijk dat we halen bij de Raad voor verkiezingsbetwistingen.”

Raadslid Lode Vereeck (Open VLD) vroeg zich af van ‘Puur’ nu eigenlijk wil bereiken met haar klacht. “Wat is het doel op lange termijn? Of zijn dit politieke spelletjes? Het is logisch dat partijen voor de verkiezingen gesprekken hebben met elkaar. Je trouwt ook niet pas als je in de kerk staat. Een goed huwelijk begint juist met goede gesprekken. Die zijn tussen onze partijen vooral over inhoud gegaan. We hebben op voorhand geen enkele uitnodiging gehad voor een gesprek met ‘Puur’. Pas toen jullie op verkiezingsdag merkten dat er een andere coalitie op til was, hebben we sms-jes gekregen met voorstellen voor schepenambten. Maar ons gaat het dus om de inhoud.”

“Wat ik wil aantonen? Er is hier geknoeid met handtekeningen tiens,” reageerde Patrick Hermans (Puur) na afloop. “Ik denk nog altijd dat de Diepenbekenaren dat mogen weten. Als politicus heb je toch het goede voorbeeld te geven?” Dinsdag komt zijn partij samen om de hele situatie nog te bespreken. “Want er is nog meer aan de hand dan we nu al kunnen uitbrengen. Wat precies? Dat zullen we binnenkort laten weten.”