Bibliotheek van Diepenbeek wordt tijdens de paasvakantie ook even een ‘escape room’ Toon Royackers

08 april 2019

10u00 0 Diepenbeek Geen paniek als er even rook komt uit de bibliotheek van Diepenbeek. Die wordt tijdens de paasvakantie immers ook even een echte ‘escaperoom’. Jongeren die niet tijdig kunnen ontsnappen worden verrast op rookeffecten.

Het doel? “Jongeren warm maken voor het ruime aanbod van onze bibliotheek,” zegt medewerkster Lotte d’Oultremont. “Zo leren ze op een speelse manier kennen wat we hier allemaal te bieden hebben.” De deelnemers worden overigens wel écht opgesloten in de bibliotheek, en moeten aan de hand van tips op zoek gaan naar verborgen aanwijzingen. Die kunnen soms diep verscholen zitten in geheimzinnige boeken of achter de collectie CD’s en DVD’s. Wie alle opdrachten en tips tijdig kan vervullen, kan veilig buiten geraken. Anders begint de tijd onverbiddelijk te tikken, en dreigt de rookmachine in werking te treden. De escapebib is een grabbelpasactiviteit voor de jongeren in Diepenbeek, en die is helaas al volgeboekt. De bib gaat wel nog bekijken of de activiteit herhaalt kan worden voor de lokale scholen.