Bewel investeert bijna één miljoen in zeefdrukafdeling 02u56 0 Repro Mine Dalemans V.L.N.R.: Johan Bongaerts, Tom Ketels en Leon Donders. Diepenbeek Maatwerkbedrijf Bewel investeert meer dan 900.000 euro in haar zeefdrukafdeling in Hasselt.

Met dit bedrag worden onder meer een aantal verouderde machines vervangen, wordt er geïnvesteerd in de modernste technologie en wordt de infrastructuur aangepakt.





De zeefdruk is één van de oudste activiteiten van Bewel, het bedrijf met hoofdzetel in Diepenbeek. In de zeefdrukafdeling bedrukt het bedrijf producten uit kunststof, textiel, glas, keramiek, hout en metaal. "Al sinds jaar en dag bekleden we een unieke positie in de markt", legt algemeen directeur Johan Bongaerts uit.





Sneller werken

"Dankzij de investeringen kunnen we voortaan ronde, holle, bolle en andere oneffen oppervlakten bedrukken in meerdere kleuren tegelijkertijd. Verder werken we sneller en herleiden we fouten tot een minimum." "We kunnen nu opdrachten aan waar we vroeger technisch gezien voor moesten passen", voegt commercieel directeur Tom Ketels toe. "Met de investeringen qua infrastructuur centraliseren we diverse nutslokalen, verhogen we de orde en netheid en spelen we proactief in op de almaar strenger wordende milieuregelgeving rond geur en geluid."





"Dankzij onze versterkte positie, verankeren we huidige jobs en kunnen we meer bijkomende opdrachten aannemen, met extra jobs tot gevolg", klinkt Bongaerts positief.





Momenteel werken er vijftig doelgroepmedewerkers en zes begeleiders op de afdeling. Het bedrijf richt zich op opdrachten die te groot zijn voor de kleine, lokale zeefdrukkers, maar te klein voor de volautomatische productiebedrijven. (BVDH)