Bestuurster met auto in haag 19 februari 2018

In de Stationsstraat is zaterdagvoormiddag rond half twaalf een bestuurster met haar voertuig in de haag beland. De vrouw verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur en ging van de weg. Diana W. uit Diepenbeek liep daarbij lichte verwondingen op. (MMM)