Bestuurster belandt in kanaal 24 februari 2018

Aan de Havenlaan in Diepenbeek is vrijdagavond een bestuurster met haar wagen in het kanaal beland. Getuigen zagen de auto nog net ondergaan vlakbij het Diepenbekerbos. Brandweerzone Oost Limburg snelde meteen met een duikploeg ter plaatse. De brandweerlui konden haar wagen gelukkig nog makkelijk traceren in het ijskoude water. Ook de bestuurster werd snel op het droge geholpen. Een ambulance en een MUG team kwamen naar de Havenlaan om de vrouw te reanimeren. Zij werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De precieze omstandigheden van het ongeval waren vrijdagavond nog niet duidelijk. (RTZ)