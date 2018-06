Automobilist slipt en crasht 11 juni 2018

02u30 0

Op de Boudewijnlaan in Diepenbeek is Chihan B. uit Genk aan het slippen gegaan met zijn wagen. De 29-jarige man verloor de controle over het stuur, week van de rijbaan af, en ramde meerdere verkeersborden en raakte zelf lichtgewond. Zijn wagen liep heel wat schade op.





(MMM)