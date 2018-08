Auto vliegt door middenberm 09 augustus 2018

Woensdagmiddag is een bestuurster geslipt op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. De wagen begon plots te slingeren in de richting van Genk, net voorbij het sas. Getuigen zagen de auto vervolgens door het struikgewas van de middenberm vliegen. De auto rolde verder op de rijvakken voor het verkeer richting Hasselt, en kwam daar op zijn kant tot stilstand. Gelukkig konden andere bestuurders het wrak daar ontwijken. De bestuurster kon zelf nog uit haar wagen kruipen. Zij raakte slechts lichtgewond. Slachtoffer Ayse K. (37) uit Genk werd wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was even een rijstrook van de Boudewijnlaan versperd. (RTZ)